خبير مصري: التحدي الامني كبير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- وصف خبير امني مصري، التحدي الامني الذي يواجه بلاده، غداة تفجير كنيستين في طنطا والاسكندرية بـ”الكبير”، خاصة مع “تغيير التنظيمات الارهابية لتكتيكاتها”، على حد تقديره

وأضاف العقيد السابق في جهاز الشرطة، خالد عكاشة، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ان “التنظيمات الارهابية بعدما فقدت مساحات من الارض التي كانت تسيطر عليها علاوة على فشلها في المواجهة المباشرة، كتلك مع الجيش في سيناء، استبدلت ذلك باماكن تواجد المواطن العادي بشن هجمات اكثر ايلاما للراي العام من تلك التي استهدفت قوات الامن. ويبدو ان هذا عنوان المرحلة المقبلة”، على حد وصفه.

وتابع “التنظيمات الارهابية تدخل مرحلة ما بعد الرقة والموصل (معقل تنظيم داعش في سورية والعراق)، لذا سيلجأ لتفجيرات مثل تفجيرات الامس او لصيغة قريبة من ذلك”.

وحول اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ، قال “هي مطلوبة لحد ما لتصحيح بعض الاوضاع الامنية ودعم الشرطة سواء من خلال معاونة القوات المسلحة او توفير الميزانيات المخصصة (للطوارئ) لمواجهة الأخطار وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تسلل العائدين”.

وأضاف “اعتقد ان حالة الطوارئ ستكون لفترة واحدة (ثلاثة اشهر) ولن تجدد. فالاتجاه الرئيس المراهنة على الحالة الطبيعة، وهي الرسالة التي يريد النظام توجيهها للعالم”.

ورفض ربط اعلان الطوارئ بالزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان فرنسيس نهاية الشهر الجاري، وقال “اجراءات تامين الشخصيات الكبيرة لا تحتاج لاجراءات استثناية. هناك خطط معدة مسبقا لذلك”.

كما رفض عكاشة الربط بين الزيارة واستهداف الكنائس، مشيرا الى ان “الاستهداف حاضر وبقوة سواء بالزيارة او بدونها. فاستهداف الاقليات هو منهج التنظيمات الارهابية سواء في العراق او سورية”.