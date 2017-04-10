أمريكا ترفض التوقيع على بيان مشترك حول الطاقة للدول السبع الكبرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية الاثنين أن اجتماعا وزاريا حول الطاقة للدول السبع الصناعية الكبرى انتهى في روما دون الاتفاق على بيان مشترك بسبب اختلاف في الرؤية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن سياسات التصدي للتغير المناخي .

وقال وزير التنمية الاقتصادية الايطالي، كارلو كاليندا في تصريح للصحفيين، في أعقاب المؤتمر الذي استمر يومين، “لم يكن من الممكن التوقيع على بيان مشترك حول جميع النقاط” لأن “الإدارة الأمريكية في مرحلة اعادة النظر في سياسة الطاقة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتغير المناخ واتفاق باريس” لعام 2015.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع نهاية الشهر الماضي مرسوما تراجع بمقتضاه عن حزمة قوانين أقرها سلفه باراك أوباما كانت تهدف لابطاء ظاهرة التغير المناخي بالاستثمار في الطاقة المتجددة. كما تعهد ترامب، خلال حملته الانتخابية، متحججا بالاحتفاظ على الوظائف في قطاع النفط والفحم الحجري، باعادة النظر في اتفاق باريس الهادف لتقليص الانبعاث الحراري.