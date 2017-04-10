إسرائيل تدين تصريحات المرشحة الرئاسية الفرنسية لوبان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أدانت إسرائيل تصريحات المرشحة الرئاسية الفرنسية عن اليمين المتطرف مارين لوبان التي قالت فيها إن فرنسا ليست مسؤولة عن ترحيل اليهود من أراضيها خلال المحرقة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية “إن هذا التصريح يتعارض مع الحقيقة التاريخية، كما عبرت عنه تصريحات الرؤساء الفرنسيين المتعاقبين الذين اعترفوا بمسؤولية فرنسا عن مصير اليهود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في المحرقة”. وأضافت “هذا الاعتراف يدعم الأحداث السنوية بمناسبة ذكرى طرد اليهود من فرنسا ودراسة المحرقة في نظام التعليم الفرنسي، وكلاهما عنصران هامان في المعركة ضد معاداة السامية، والتي للأسف ترفع رأسها مرة أخرى”.

وكانت لوبان قالت إن فرنسا غير مسؤولة عن طرد اليهود الفرنسيين ونقلهم الى معسكرات الابادة النازية ابان الحرب العالمية الثانية.