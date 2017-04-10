ألفانو يأمل خلال مكالمة هاتفية مع ظريف بممارسة طهران نفوذها على النظام السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب وزير الخارجية الايطالي انجيلينو ألفانو ، خلال مكالمة هاتفية عصر الاثنين مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف ، عن الأمل بأن “تمارس طهران نفوذها على النظام السوري لمنع وقوع هجمات جديدة على المدنيين، وللقضاء بشكل تام على الأسلحة الكيميائية ومن أجل ضمان وقف إطلاق النار”.

وجاءت المكالمة الهاتفية بمبادرة من رئيس الدبلوماسية الايرانية، حسبما نوهت الخارجية الايطالية، مشيرة الى أن الحديث “تركز، في المقام الأول على الوضع السوري”، وذلك عشية اجتماع استثنائي حول سورية على هامش المؤتمر الوزاري لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ايطاليا، بحضور وزراء خارجية خمس دول اسلامية، ليس من ضمنها ايران.

ودعا ظريف خلال المحادثة الهاتفية الى إجراء “تحقيق مستقل تحت مظلة الأمم المتحدة” بشأن هجوم الرابع من نيسان/أبريل الجاري الكيميائي على بلدة خان شيخون بريف حمص (وسط سورية)، مؤكدا في ذات الصدد “ادانة ورفض ايران لاستخدام الاسلحة الكيميائية”.

في نهاية المحادثة، “اتفق الوزيران على البقاء على اتصال لمتابعة التطورات في سورية مع الهدف المشترك المتمثل في منع تصعيد العنف واستئناف العملية السياسية لتحقيق الاستقرار في البلاد”، وخاصة “في ضوء الاجتماع الاستثنائي” الخاص بسورية المقرر صباح الثلاثاء على هامش وزاري الدول السبع الكبرى، بمشاركة تركيا والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر.