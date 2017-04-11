ألفانو: لا ينبغي عزل روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكّا- قال وزير الخارجية الايطالي انجيلينو ألفانو الثلاثاء انه يتعين “ألا تبقى روسيا معزولة”، معترفا في ذات الوقت بوجود عدم توافق بين الدول السبع الصناعية الكبرى حول فرض عقوبات جديدة على موسكو، كما طالب في وقت سابق نظيره البريطاني بوريس جونسون بدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال ألفانو في ختام الاجتماع الوزاري للدول السبع الكبرى الملتئم بمدينة لوكا في مقاطعة توسكانا بوسط ايطاليا، وقبل ساعات من زيارة معلنة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الى موسكو “ينبغي بقدر الامكان اخراط روسيا في (مفاوضات) عملية انتقال سياسي في سورية”، عبرها يمكن التوصل “لوقف اطلاق النار”، وتؤدي في نهاية المطاف “لانتخابات حرة على أساس دستور جديد”.

كما نوه رئيس الدبلوماسية الايطالية بأن “لدى الروس كل القوة كي يمارسوا نفوذهم على الأسد”.