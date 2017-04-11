وزراء خارجية الدول السبع الكبرى: مستعدون للعمل مع روسيا لحل النزاع السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – عبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عن استعدادهم للعمل مع روسيا من أجل حل الصراع في سورية، فيما لو استخدمت موسكو نفوذها ومارست الضغط على الجانب السوري لدفعه للالتزام بعملية سياسية حقيقية.

جاء هذا الموقف في بيان أصدره وزراء خارجية كل من إيطاليا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، اليابان وكندا بالإضافة للممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عقب اجتماع لهم دام يومين في مدينة لوكّا بمقاطعة توسكانا (وسط إيطاليا).

وجاء في البيان “يعرب وزراء خارجية مجموعة الدول السبع عن قناعتهم بأن روسيا تمتلك حالياً فرصة من أجل للعمل على حل الصراع وتحقيق الاستقرار في سورية”.

وعبر الوزراء عن استعداد دولهم التعاون مع روسيا لو مارست نفوذها على دمشق وكذلك المساهمة في تحمل تكلفة إعادة الإعمار في البلاد، مشددين على أن ما تقوم به موسكو حالياً يعطل عملية تعاونها المستقبلي مع الأطراف الدولية.

ويسعى وزراء خارجية الدول السبع لممارسة مزيد من الضغط على روسيا من أجل مراجعة موقفها تجاه الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي الملف السوري، أعاد الوزراء التأكيد على دعمهم لعملية انتقال سياسي حقيقي يتمتع بالمصداقية على أساس بيان جنيف والقرار الدولي 2254، معلنين “التمسك بدعم جهود الأمم المتحدة في رعاية المفاوضات بين الأطراف السورية”، وفق البيان.

وحث المشاركون الحكومة السورية والأطراف الداعمة، خاصة إيران وروسيا، لها لإظهار إرادة حقيقية في الشروع بعملية تفاوضية سياسية تلبي طموحات الشعب السوري.

وطالبت الدول الموقعة على البيان بإجراء تحقيق دولي لمعرفة مدى مسؤولية الحكومة السورية وتنظيم الدولة (داعش)، عن استخدام أسلحة كيمياوية، حيث “يجب ألا يظل هذا الأمر ضمن إطار المحظورات”، على حد قولهم.

ودعوا الحكومة السورية وحلفاءها للتعاون مع الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة، خاصة في الهجوم الذي طال منطقة خان شيخون في إدلب السورية في 4 نيسان/ابريل 2017.

كما عبر الوزراء عن تفهمهم للرد الأمريكي على الهجوم المذكور.

وبالرغم من أن الملف السوري و طريقة التعامل مع روسيا قد هيمنا على اجتماعات وزراء مجموعة الدول السبعة، إلا أن المشاركين ناقشوا أيضاً الوضع في العراق وليبيا واليمن وعملية السلام في الشرق الأوسط وإيران وكوريا الشمالية وسبل محاربة الإرهاب.