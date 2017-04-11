ألفانو: لا يمكن تقرير مستقبل الأسد في يوم واحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكّا – رأى وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن “مستقبل (الرئيس السوري بشّار) الأسد لا يمكن تقريره في يوم واحد”، بعد أن عاد هذا الموضوع إلى الواجهة بقوة إثر الهجوم بالأسلحة الكيمائية على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب والرد الأميركي بالقصف على مطار الشعيرات بريف حمص.

وفي تصريحات للصحافيين عن الجلسة الخاصة التي كرست لسورية صباح الثلاثاء في إطار اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) بمدينة لوكّا (وسط ايطاليا)، أضاف الوزير ألفانو أن مصير الرئيس السوري، “جزء من مناقشة أوسع وأعم بكثير”، وهو “أمر يحتاج الى معالجته بشكل تدريجي”، مذكّراّ بأن الموقف الإيطالي “كان يتمثل دائما بالسماح للسوريين بتقرير مصيرهم بأنفسهم”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية بالإشارة الى أن “بعض الأمور قد تغيرت في الأيام الأخيرة، من ناحية المسؤوليات التي يوليها المجتمع الدولي للأسد”.

هذا وقد حضر الإجتماع الخاص بسورية، بدعوة من ايطاليا، وزراء خارجية كل من تركيا والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.