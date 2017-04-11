مصادر أوروبية: واشنطن ستمضي في اتهام روسيا بـ”الضلوع” بكيماوي خان شيخون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مص ادر دبلوماسية أوروبية إن الولايات المتحدة الأمريكية جادة بمسألة توجيه اتهام لروسيا بمعرفتها المسبقة بنيّة النظام السوري استخدام السلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون الأسبوع الماضي، ورضاها عن هذا الاستخدام، وستمضي في هذا الاتهام بجدّية حتى لو اضطرت لمواجهة مع روسيا في مجلس الأمن.

وأوضحت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن الولايات المتحدة لديها شكوك تتعلق بتنسيق روسي بشكل او بآخر بهذا الشأن مع النظام السوري، وهو ما ستتعامل معه الإدارة الأمريكية على محمل الجد، خاصة أنها تمتلك صوراً دقيقة للطائرة التي قصفت البلدة السورية بالسلاح الكيماوي ومكان القصف، بينما تُقدّم روسيا رواية غير صحيحة وتدافع عنها.

وأكّدت المصادر في نفس الوقت أن مطار الشعيرات “خارج الخدمة، ولم يتم طيران مقاتلات منه خلال اليومين الماضيين”، على عكس ما دّعت وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنه من الصعب تأهيله في الوقت الراهن.

وكان السيناتور الأمريكي جون ماكين قد اتّهم أمس الاثنين موسكو بـ”التعاون” مع النظام السوري في تنفيذ الهجوم الكيماوي على البلدة، وقال في مؤتمر صحفي عقده في بلغراد إن الروس “كانوا على علم بالأسلحة الكيماوية؛ لأنهم كانوا والنظام السوري يعملون في القاعدة نفسها”، كاشفاً أنه بعد الضربة الكيماوية بوقت قصير “حلّقت مقاتلة روسية في سماء البلدة، لتأتي بعد ذلك مقاتلة أخرى يُعتقد أنها سورية وتقصف مستشفى الرحمة الذي كان يستقبل مدنيين أصيبوا بالكيماوي، ما أدى إلى خروجه من الخدمة”.

وكانت الولايات المتحدة قد وجّهت في السابع من الشهر الجاري ضربة صاروخية على قاعدة الشعيرات في ريف حمص الشرقي، حيث ترى واشنطن أن “الطائرة انطلقت منه لقصفت خان شيخون بالسلاح الكيماوي”، أسفرت الضربة عن تدمير طائرات وحظائرها ومحطات وقود تابعة للمطار ومستودع ذخائر وتخريب برج المراقبة.