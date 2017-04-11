مسؤول فاتيكاني: هجوم مصر محاولة لتقويض الحوار الديني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال مسؤول فاتيكاني إن “الهجمات ضد الكنائس المصرية الأحد الماضي علامة أخرى للتعصب الشديد الذي يميل لتقويض الحوار ويريد دائما تخويف الرأي العام بمختلف البلدان، في أوروبا أو خارجها”.

وفي تصريحات على هامش لقاء صلاة لأجل المبشرين الشهداء أقيم في جنوة، أضاف رئيس أساقفتها ورئيس مجلس الأساقفة الايطاليين، والمجالس الأسقفية لأوروبا الوسطى والشرقية، الكاردينال أنجلو بانياسكو، “نحن قريبون من الضحايا بالصلاة ومن أولئك الذين تضرروا في المجتمع القبطي”.

وأكد بانياسكو وفقا لما نقلت عنه خدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين أن “زيارة البابا لن تلغى، وستكون عزاء كبيرا لمصر بأسرها”، وعلى وجه الخصوص “للمجتمع القبطي الذي نصلي لأجله”.

وتابع “كل الأديان الأخرى يمكنها أن تنضم الى المسيحية لمحاربة ومعارضة دوامة العنف هذه التي ترتدي قناع التدين، لكنها لا تمت الى الدين بأية صلة”.

وأشار الكاردينال إلى أن “المسيحيين هدف مستمر (للإرهاب)، ومعرضين بشكل خاص في أماكن صلاتهم وعبادتهم والأماكن الأخرى الهامة بالنسبة لهم”، وأن “الدين المسيحي، كأي دين حق آخر يقوم على السلام والعدل والتسامح”.

وخلص بانياسكو الى القول “لذا، آمل أن يتأمل العالم وأوروبا بشكل خاص، بالبعد الديني ويدرك قيمته كاملة، ليقيّم من ثم الحاجة إلى تعزيزه الى جانب احترامه”، وذلك “ليس في ظل الميل الطائفي بل القيم الأساسية التي تشكل قارتنا”.