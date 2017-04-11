الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات على إيران بشأن سجلها بحقوق الانسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر المجلس الوزاري الأوروبي اليوم تمديد عقوبات مفروضة على إيران لمدة عام إضافي على خلفية سجلها في مجال حقوق الانسان.

وتسري هذه العقوبات حتى تاريخ 13 نيسان/ابريل 2018، التي “تتضمن حظر سفر وتجميد أموال 82 شخصاً وهيئة واحدة”، وفق البيان الصادر عن المجلس اليوم بهذا الشأن.

وتشمل العقوبات أيضاً حظر تصدير كافة المعدات التي من الممكن أن تستخدم لغايات القمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض هذه العقوبات عام 2011، ولكن التمديد سيدخل حيز التنفيذ يوم غد بعد نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية الأوروبية.