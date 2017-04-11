الدول السبع الكبرى: قلق بالغ للتدهور الشديد للوضع الإنساني في اليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى “الدعوة الملحة والعاجلة لجميع أطراف الصراع في اليمن لتجنب إيذاء المدنيين، وللتوافق فورا على وقف دائم للأعمال القتالية والعودة إلى الحوار السياسي تحت قيادة الأمم المتحدة”، معربين عن “القلق البالغ للتدهور الشديد للوضع الإنساني في اليمن بسبب النزاع المستمر مع مخاطر حصول مجاعة بأجزاء من البلد” العربي

كما طالبوا، في بيانهم الختامي في اعقاب الاجتماع الوزاري السنوي الملتئم هذا العام في مدينة لوكا بمفاطعة توسكانا الايطالية بـ”ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والآمنة إلى جميع موانئ الدخول وإلى جميع مناطق البلد، لفائدة كل فئات المجتمع، التي تواجه مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مع خطر المجاعة الوشيكة“

.واعتبروا أنه “من الضروري أن تعود اليمن إلى طريق التنمية”، كونه “السبيل الوحيد لضمان مستقبل مستدام ومزدهر لليمن ولأمن البلد والمنطقة” بأسرها ، منوهين بـ”إن الحل السياسي السلمي الشامل للأزمة هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق”.

ودعا بيانهم “جميع الأطراف إلى المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إعادة إحياء وقف الأعمال العدائية واستئناف المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تسوية شامل”، معربين عن “التأييد الكامل لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن. وقالوا “نحن نشجع الأمم المتحدة على تكثيف جهودها”، باعتبار “إن تحقيق سلام دائم في اليمن هو أمر حيوي لتحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها وإزالة المساحات التي تزدهر فيها المنظمات الإرهابية”، مكررين “الالتزام بمكافحة جميع أشكال الإرهاب في اليمن”.