مصر: مجلس اعلى لمواجهة “الإرهاب والتطرف”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، أن “المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من كافة الجوانب”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كشف إنشاء المجلس عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأخير، الذي جاء اثر تفجير كنيستين في طنطا والاسكندرية الاحد الماضي.

وأضاف في بيان ان المجلس سيختص بـ”إصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها، فضلاً عن تعزيز مشاركة كافة أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها، وزيادة الوعى المجتمعى بسبل التعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة”.

وتابع المتحدث أن “المجلس سيضم كافة الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ويعاونه لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء في كافة المجالات، على أن تساهم تلك اللجان في تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف على كافة المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً”، فضلاً عن “اقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها. كما ستتولى اللجان تنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى إعداد الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف”.

وذكر يوسف أن “إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين كافة أجهزة الدولة والمجتمع في مواجهة تلك الظاهرة والقضاء عليها”، مشدداً على أن “قوى الإرهاب لن تثنى الدولة المصرية عن الاستمرار في جهودها لترسيخ الأمن والاستقرار ودفع مسيرة التنمية”.