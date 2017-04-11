الدول السبع الكبرى: الحرب بالعراق ضد الارهاب لن تنجح الا بمنع العنف الطائفي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى، في تطرقه للشأن العراقي على أن “الحرب ضد الإرهاب لن تكلل بالنجاح إلا إذا جرت في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الدولية، ومنع العنف الطائفي، وإزالة التوترات الطائفية”.

وجدد الوزراء، في اعقاب اجتماعهم الذي دام يومين بمدينة لوكّا في مقاطعة توسكانا الايطالية “الدعم المتواصل لاستقلال وسيادة ووحدة العراق”، منوهين بأن “استقرار” هذا البلد في ظل “الحكم الرشيد” لا يزال “محوريا بالنسبة للمستقبل العام للمنطقة” بأسرها.

وثمن الوزراء “التزام رئيس الوزراء (حيدر) العبادي بتقليل الخسائر في صفوف المدنيين”، في اطار الحملة العسكرية على تنظيم داعش “ووضع حماية المدنيين في قلب الحملة”.

وأبدى رؤوساء دبلوماسية الدول السبع الكبرى “الترحيب بالاتفاق المبرم بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بشأن تقاسم المهام على الأرض، الذي سمح لقوات الأمن العراقية ووحدات البيشمركة بالقتال معا ضد داعش”، معربين عن “الأمل أن يصبح هذا التعاون العسكري نموذجا للتعاون السياسي في عراق بعد داعش”

وأبرز البيان الختامي “التأييد بقوة لجهود السلطات العراقية والأمم المتحدة والائتلاف الدولي لتلبية الاحتياجات الفورية الناشئة عن حملة الموصل وفي جميع أنحاء العراق”، مبدين “القلق العميق إزاء أعداد العراقيين الذين ما زالوا مشردين داخليا أو ما زالوا في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الخدمات الطبية والنفسية”

ودعا البيان “البلدان المانحة إلى مواصلة الاستجابة للأزمة عن طريق تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق العراق بأكمله للوصول إلى الأشخاص المحتاجين”، مشيرا الى أن الدول السبع الكبرى “تولي أولوية قصوى لاستقرار المناطق المحررة” من تنظيم داعش.