الدول السبع الكبرى تجدد دعمها للمجلس الرئاسي الليبي وتدعو لجيش موحد تحت اشراف مدني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى “التأكيد مجددا عن الدعم القوي للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج كسلطات تنفيذية شرعية تمشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259″، مؤكدين على أهمية وجود “قوات ليبية مسلحة موحدة، تحت الإشراف المدني، تكاتف الجهود في الحرب على الارهاب”

وجدد بيانهم الختامي في معرض استعراضه للأزمة الليبية “الالتزام بالحفاظ على سيادة ليبيا وسلامتها ووحدتها ودعم الاتفاق السياسي الليبي بوصفه الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله إيجاد الحلول السياسية”، مبدين “المعارضة الحازمة لأي محاولة لعرقلة عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وناشد بيان مجموعة الدول السبع، في اعقاب الاجتماع الوزاري بمدينة لوكا في مقاطعة توسكانا الايطالية “جميع الجهات الفاعلة التي لديها دور تؤديه، بما في ذلك أولئك الذين لا يزالون خارج الاتفاق السياسي الليبي، على العمل بروح التوافق من أجل تحقيق المصالحة السياسية الكاملة، مع الحرص على الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الانقسام الداخلي وتغذية الصراع”.

وأضاف البيان “نحث على ضبط النفس بين الجماعات المسلحة في عاصمة ليبيا. ونثني على الإنجازات التي حققتها القوات الليبية في الحرب على تنظيم داعش”، مرحبا بهزيمة تنظيم في سرت، ومنثنيا على الجهود الليبية في قتال داعش في بنغازي وفي أجزاء أخرى من البلد”.

وأعاد رؤوساء دبلوماسية الدول السبع الكبرى “التأكيد على الالتزام بدعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق والشعب الليبي من أجل توسيع نطاق الاتفاق السياسي اللييبي وتعزيز تفعيل مؤسسات الدولة، بما في ذلك قوات الأمن، واستعادة الخدمات العامة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وحماية البنى التحتية وتوسيعها، وتنويع الاقتصاد، وإدارة تدفقات الهجرة، والقضاء على التهديد الإرهابي، مع الاستمرار في محاربة جميع أشكال النشاط الإجرامي”.