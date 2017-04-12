ايطاليا: اعتقالات وتفتيش بتهمة تسهيل الهجرة السرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن إجراء عمليات اعتقال وتفتيش في مجال مكافحة الهجرة السرية.

وقالت شرطة برينديزي (جنوب) في بيان الأربعاء، إنها قامت “بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة في ليتشي باعتقال خمسة أشخاص كانوا يقدمون مقابل مبالغ من المال، بيانات كاذبة عن استضافة مهاجرين لعرضها على مكتب الهجرة التابع لشرطة برينديزي لإستصدار أو تجديد تصاريح إقامة ولم الشمل الأسري”.

وأضاف البيان أن “النشاط التحقيقي لفرقة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) والذي تعمق بفضل تعاون مكتب الهجرة، تم بتقنية مكثفة من التنصت المصور والمراقبة والملاحقة”، وقد “كشف النقاب عن وجود مجموعة كبيرة من الأشخاص في برينديزي، من بينهم رعايا أجانب – لا سيما أفغان وباكستانيين – متورطين مع مواطنين إيطاليين في السلوك يرتبط بشكل لا لبس فيه إلى الهجرة غير النظامية وغيرها”.

وخلصت شرطة برينديزي الى القول إنه “تم في إطار العملية نفسها التحقيق دون اعتقال مع عشرة أشخاص آخرين، وتنفيذ 15 عملية تفتيش لمنازل”.