رئيس إتحاد الشركات البلجيكية: لا يمكن لبلدنا العيش بمحيط يتبنى سياسة حمائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس اتحاد الشركات البلجيكية على ضرورة البحث عن شركاء وإبرام معاهدات تجارية مع مختلف دول العالم من أجل ضمان مستقبل البلاد من الناحيتين الاقتصادية والتجارية.

وأعرب برنارد جييو، عن شعوره بالقلق جراء صعود اليسار المتشدد في بلجيكا، خاصة في المناطق الجنوبية الناطقة بالفرنسية، والذي يأتي ضمن إطار أوروبي معقد في حيث قرب انطلاق مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد وتزايد المخاوف من تقدم اليمين المتطرف في فرنسا.

واعتبر في تصريحات الأربعاء، أن التوجه نحو الانغلاق والحمائية يسيطر حالياً على المشهد السياسي الأوروبي والعالمي، خاصة مع وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رأى أن “هذه السياسات تشكل خطراً شديداً على بلد صغير مثل بلجيكا”.

وأوضح أن الشركات البلجيكية بحاجة إلى البحث عن آفاق عالمية، قائلا “نحن بلد يعتمد على الاستيراد والتصدير، و لا نستطيع العيش في أجواء مغلقة، لذا يتعين علينا البحث عن شركاء دوليين”.

وفي محاولة لتفادي الآثار الضارة التي قد تترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أقر جييو أن اتحاد الشركات البلجيكية يسعى لتشكيل “منتديات” أوروبية للتأثير على الأطراف المتفاوضة من أجل حماية بعض القطاعات الاقتصادية الهامة.