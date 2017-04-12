الداخلية الايطالية: 27 ألف مهاجر وصلوا البلاد منذ بداية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت بيانات لوزارة الداخلية الايطالية الى أن عدد المهاجرين السريين الذين وصلوا الى البلاد منذ بداية العام الحالي ناهز الـ27 ألفا، مسجلين بذلك زيادة بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016

ويتصدر قائمة المهاجرين حملة الجنسيات البنغلاديشية (3 آلاف و521) يليهم النيجيريون (3 آلاف و397) ومن ثم الغينيون (3 آلاف و320)، بينما بلغ عدد المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم 3 آلاف و557 قاصر.

وعلى الرغم من التدفق المتواصل للمهاجرين نحو الشواطئ الايطالية، انخفض عدد المهاجرين وطالبي اللجوء المستضافين في المراكز الحكومية من 176 ألف و554 شخص في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي الى 175 ألف و480 مهاجر.

وتاتي هذه البيانات في وقت أقر فيه البرلمان بصفة نهائية مرسوما حكوميا يتضمن اقامة مراكز تجميع المهاجرين، الذين ترفض طلباتهم للجوء، لاعادتهم الى بلدانهم لاحقا، وتخصيص 19 مليون يورو لنفقات ترحيلهم من البلاد وكذلك تقليص مدة فحص طلبات اللجوء.

وثمن رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني، الاقرار البرلماني للقانون، وكتب في تغريدة “البرلمان يصادق على قواعد جديدة للهجرة. تسريع نيل حق اللجوء وآليات أكثر فعالية للاستقبال والاندماج”.