ألفانو: لا يجب تضييق الخناق على موسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو “سيكون من الضروري أن نطلب من بوتين الضغط على الأسد لاحترام وقف اطلاق النار بشكل حقيقي ووضع الشروط الدنيا لاستئناف المفاوضات”، لكن “دون استعداء موسكو أو التضييق عليها”.

وفي إحاطة لمجلس الشيوخ حول سورية، على ضوء نتائج قمة وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية الكبرى في لوكّا، ذكّر الوزير ألفانو بأن “وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يبحث في هذه الساعات الأزمة السورية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف”.

وتحدث رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن “الوعي بعد الاستجابة العسكرية الأمريكية المتناسبة والمبررة والمفهومة، بفتح نافذة لفرصة ينبغي اغتنامها لتحقيق حل سياسي، وإعادة إطلاق المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأشار ألفانو الى أن ما سلف ذكره، يأتي أيضا “في ضوء حقيقة أن الإدارة الأمريكية تبدو عازمة مرة أخرى على لعب دور قيادي على ساحة، كانت الولايات المتحدة قد انسحبت منها الى حد ما”، وخلص قائلا أن “الرد العسكري الأمريكي يضعنا أمام ضرورة تجنب تصعيد عسكري ووضع الدبلوماسية في المركز”.