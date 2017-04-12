جمعية كاثوليكية: البابا فرنسيس يصلي لـ”الشهداء الجدد” في روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت جمعية كاثوليكية ايطالية أن البابا فرنسيس سيصلي لـ”الشهداء الجدد”، في إحدى كنائس روما.

وأضافت جماعة سانت إيجيديو في بيان الأربعاء، “نرحب بفرح كبير، بالخبر السار عن أن البابا فرنسيس سيزور كنيسة القديس بارثولوميو الكائنة على جزيرة تيبيرينا (وسط روما) في الـ22 من نيسان/أبريل الجاري”.

وذكرت سانت إيجيديو أن “صلاة البابا في الكنيسة التي أصبحت منذ اليوبيل عام 2000، بناء على طلب يوحنا بولس الثاني، مكانا يضم تذكارات الشهداء المعاصرين، يكتسي أهمية خاصة جدا في الوقت الراهن الذي يشهد معاناة الكثير من المسيحيين في العالم، ومع اقتراب عيد الفصح”.