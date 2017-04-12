أفراموبولوس متفائل بإمكانية إتمام برنامج إعادة توزيع اللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والداخلية، ديمتريس أفراموبولوس عن تفاؤله بإمكانية أن يحقق برنامج إعادة توزيع طالبي اللجوء على الدول الأعضاء أهدافه قبل انتهاء موعده في شهر أيلول/سبتمبر القادم.

ويقضي البرنامج، الذي يُنفذ ضمن إطار الاستراتيجية الأوروبية لمعالجة الهجرة واللجوء 2015، بإعادة توزيع 160 ألف طالب لجوء من إيطاليا واليونان على بقية الدول الأوروبية خلال عامين.

وتنص الاستراتيجية نفسها على إعادة توطين 20 ألف طالب لجوء سوري في الدول الأوروبية انطلاقاً من المجاورة للفترة نفسها.

ووصف المفوض الأوروبي بـ”المشجع” الجهد الذي بذلته الدول الأعضاء خلال الشهر الماضي في مجال تسريع عمليات إعادة التوزيع.

وأوضح، لدى عرضه لتقرير المفوضية الأوروبية بشأن إعادة التوزيع وإعادة التوطين اليوم في بروكسل، أن هناك 2465 شخصاً قد تمت إعادة توزيعهم خلال الشهر الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 16340 شخصاً بالمجمل.

ومضى قائلاً “أنا الآن أكثر تفاؤلاً مما كنت عليه قبل شهرين، وأعتقد أن برنامج إعادة التوزيع بدأ يؤتي ثماره وستتمكن الدول من تحقيق الهدف قبل حلول أجل نهاية البرنامج في شهر أيلول/سبتمبر القادم”.

واستبعد المفوض، فيما يعد تغيراً جذرياً في موقفه، أي إمكانية لاتخاذ إجراءات مشددة ضد الدول المترددة في قبول مبدأ إعادة توزيع طالبي اللجوء، وقال “لسنا هنا لنعاقب الدول بل لنقنعها”.

وشدد على أن المفوضية لن تقطع المساعدات المالية عن الدول التي لم تستقبل طالبي لجوء أو لم تقم بما يكفي في هذا المجال.

وأثنى المسؤول الأوروبي، في هذا السياق، على نية النمسا استئناف قبول طالبي اللجوء، حيث أعربت عن نيتها استقبال 50 طالب لجوء من القاصرين، وذلك بعد أن تم رفض طلبها بتمديد الاعفاء الذي تمتعت به العام الماضي.

أما بشأن إعادة توطين طالبي اللجوء، فقد أكد المفوض أن الأمور تسير بشكل جيد، حيث تم حتى الآن إعادة توطين 15492 طالب لجوء من أصل 20 ألف تم الحديث عنهم في الاستراتيجية الأوروبية لإدارة الهجرة واللجوء.

ولكن أفراموبولوس حرص على حث الدول الأعضاء على مضاعفة جهدها خلال الأشهر القليلة القادمة لإتمام تنفيذ كافة التزاماتها بشأن إعادة التوزيع وإعادة التوطين، حيث لا نريد تغير مفهوم التضامن أو أعداد برامج جديدة”، وفق كلامه.