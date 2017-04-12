ألفانو: إيران لاعب لا غنى عنه في القضية السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أنه “في إطار اجتماع وزارء خارجية مجموعة الدول الصناعية الكبرى (G7)، تم الاتفاق على أن من المناسب ابقاء اتصال فاعل مع لاعب آخر لا غنى عنه على المسرح السوري، أي إيران”.

وفي إحاطة برلمانية حول سورية الأربعاء، بمقر مجلس الشيوخ، قصر (مداما)، على ضوء نتائج إجتماع لوكّا الأخير، أضاف الوزير ألفانو، انه تحدث الاثنين مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف، مبينا أن من الممكن إعادة الاتصال به هاتفياً مرة أخرى اليوم أيضا.

وذكر وزير الخارجية أنه دعا في اجتماع الاثنين الماضي “ايران لممارسة كل نفوذها على النظام السوري لتجنب المزيد من الهجمات على المدنيين والتخلص من الأسلحة الكيميائية كليا”، مبينا أن الوزير الإيراني”وافقَنا الرأي على أن استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة حرب”، وضَمَنَ “دعم لجنة التحقيق”، حول الأسلحة الكيميائية في سورية.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إن هذا التحقيق “تدعمه ايطاليا وتؤيده دائما”، وإن كان يبدو أن النظام في دمشق “وضع عقبات خطيرة دائما” أمام الطلبات الواردة في هذا المجال من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (Opac).