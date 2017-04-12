عباس يرحب بقرار بابا الفاتيكان زيارة مصر

رام الله- رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس بقرار بابا الفاتيكان فرنسيس زيارة مصر في وقت لاحق من الشهر الجاري رغم التفجيرات الأخيرة التي طالت كنيستين في طنطا والاسكندرية.

وقال في رسالة وجهها إلى بابا الفاتيكان “نرى في إصراركم على المضي قدما في هذه الزيارة، خطوة شجاعة تعبّر عن التزامكم بتعميق العدالة والسلام، وتشجيعا للأصوات المعتدلة حول العالم، وبخاصة في منطقتنا”.

وسلم السفير الفلسطيني لدى الفاتيكان عيسى قسيسية رسالة الرئيس الفلسطيني إلى حاضرة الفاتيكان اليوم.

وقال عباس، بحسب الوكالة الرسمية، إنه “نتمنى أن تجلب زيارتكم رسالة سلام إلى الشعب المصري، وإلى العالم العربي والإفريقي على حدّ سواء، وأن تكون رسالة وحدة ومساواة وتعايش، كما نؤمن بكلماتكم العميقة والصادقة بأن المحبة أقوى من الشر، ونتمنى من قداستكم الاستمرار بالصلاة لأجل السلام والعدل والحرية، كما صليت هنا في فلسطين خلال زيارتكم إلى الأرض المقدسة عام 2014”.

وتابع الرئيس عباس إن “الأمل لا يزال راسخا في قلوبنا وعقولنا أن القدس ستظل كما هي دائما، مدينة للسلام والمحبة والعدل”.

