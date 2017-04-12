بلجيكا: لا إجراءات أمنية إضافية لمباراة أندرلخت – مانشستر يونايتد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت السلطات المحلية في مدينة بروكسل عدم اتخاذ أي إجراءات أمنية إضافية لتأمين مباراة فريقي أندرلخت-مانشتسر يونايتد، التي ستقام في إطار الدور ربع النهائي لبطولة دوري أوروبا لكرة القدم للموسم 2016- 2017، مساء غد الخميس.

هذا ما أعلنه اليوم المتحدث باسم نادي إندرلخت، وفق ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية.

وأوضح ديفيد ستيغن، أن نادي أندرلخت كان طالب السلطات المحلية باتخاذ إجراءات أمنية إضافية حول الملعب المقرر إقامة المباراة فيه، عقب الهجوم الذي استهدف حافلة لنقل فريق دورتموند في ألمانيا.

وقال ستيغن “أجرينا عدة اتصالات مع إدارة الشرطة التي ركزت على أهمية التدابير الأمنية الموجودة حالياً في إطار مستوى التأهب الأمني المعمول به في البلاد”.

هذا و لا تزال حالة التأهب الأمني في بلجيكا، منذ هجمات باريس 2015، عند الدرجة الثالثة على مقياس من أربع درجات، ما يعني أن هناك إجراءات أمنية وحراسة مشددة أمام الأماكن الهامة وتلك التي تشهد تجمعات كبيرة مثل الملاعب الرياضية.