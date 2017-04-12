مبادرة ايطالية لتحديد هوية غرقى المتوسط من المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن في العاصمة الايطالية الاربعاء عن مذكرة تفاهم في مجال التعاون الإنساني لغرض تحديد هوية ضحايا حطام سفن المهاجرين الغرقى بعد انتشالها من البحر المتوسط ​، جرى توقيعها بين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إليزابيتا بيلوني، والمفوض الخاص لشؤون المفقودين في الحكومة الايطالية.

ويحدد الاتفاق سبل التعاون بين المؤسستين لدعم عمل الصليب الأحمر الدولي والايطالي لاكتساب البيانات الشخصية والعينات البيولوجية التي تتيح تحديد هوية الضحايا. وسوف تنشر البعثات الدبلوماسية والقنصليات الايطالية في بلدان المنشأ، حيثما كان ذلك ممكنا وملائما، تعميمات اعلامية لجمع بيانات عن ضحايا مفترضين سيتم بعد ذلك مقارنتها بجثث منتشلين من قبل الطب الشرعي وفريق من الأطباء وعلماء الانثروبولوجيا يمثلون ثلاثة عشر جامعة ايطالية. .

وكانت البحرية الإيطالية قد أعلنت أواسط العام الماضي انتشال بقايا جثث لأكثر من 450 مهاجراً كانوا في قاع سفينة تم انتشالها بعد مرور أكثر من عام من غرقها.

ووفق الأمم المتحدة، فإن البحر الابيض المتوسط ابتلع في عام 2016 أكثر من خمسة آلاف مهاجر، ليس بحوزتهم وثائق هوية، في محاولاتهم للوصول إلى الشواطئ الأوروبية.