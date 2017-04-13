فرونتكس تجدد اتهاماتها للمنظمات غير الحكومية الناشطة في مياه المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وجه مدير الوكالة الأوروبية لضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) فابريس ليغيري مجددا انتقادات الى المنظمات غير الحكومية الناشطة في عمليات انقاذ المهاجرين بمياه البحر الابيض المتوسط، واصفا بـ”المفارقة” مشاركتهم في ثلث عمليات الانقاذ على الرغم من التواجد الكثيف لوسائل النقل البحري الرسمية الايطالية والأوروبية

وأشار في جلسة احاطة أمام لجنة شؤون الدفاع بمجلس الشيوخ أمس الاربعاء الى أنه “من خلال شهادات لمهاجرين، فإن مهربي البشر في بعض الحالات يمدون المهاجرين بارقام هواتف تابعة لمنظمات غير حكومية”، ولكنه لم يكشف عن هوية هذه المنظمات

وكان مدير (فرونتكس) قد اتهم في مقابلة أجرتها معه صحيفة ألمانية أواخر شهر شباط/فبراير الماضي المنظمات غير الحكومية الناشطة قبالة السواحل الليبية، بـ”تشجيع الهجرة السرية وعدم التعاون مع الشرطة”. ورأى حينها أنه يتعين إعادة تنظيم عمليات انقاذ المهاجرين في المياه الدولية، وأن “ما يجب تجنبه هو تشجيع شبكات التهريب، خاصة عندما يتم انقاذ المهاجرين على مسافات قريبة من السواحل الليبية”.

ولقد رفضت المنظمات غير الحكومية هذه الاتهامات، مشددة على أنها “ليست في البحر لمساعدة مهربي البشر ولكن لإنقاذ الأرواح”.

وتعمل وكالة حرس الحدود الأوروبية على الحدود الخارجية للاتحاد، أي قرب السواحل الإيطالية والجزر اليونانية، في بحر إيجه.