رياض المالكي: عباس يزور واشنطن في الأسبوع الأول من ايار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- رجح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو المقبل.

وقال المالكي “سوف يغادر وفد فلسطيني رفيع المستوى إلى واشنطن في الثلث الأخير من هذا الشهر من اجل التحضير لزيارة الرئيس محمود عباس إلى واشنطن”.

واضاف للاذاعة الرسمية “الوفد الفلسطيني رفيع المستوى سيبحث الملفات السياسية والإقتصادية والأمنية وفي حال كان هناك توافق حول كافة البنود فإننا نتوقع أن تتم زيارة الرئيس في الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو المقبل”.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قالت في وقت سابق لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات سيترأس الوفد الذي يضم رئيس المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج والمستشار الإقتصادي للرئيس الفلسطيني د.محمد مصطفى.

وكان الرئيس الأمريكي دعا في مكالمة هاتفية الشهر الماضي الرئيس الفلسطيني لزيارة واشنطن للقاء معه .

وسيكون هذا اول لقاء بين الرئيسين الفلسطيني والأمريكي.