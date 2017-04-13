اتصالات فلسطينية لتشكيل حكومة وحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال مسؤول في حركة فتح إن إتصالات تجري مع حركة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد ساعات من تلويح الرئيس محمود عباس بخطوات غير مسبوقة حال إصرار حماس على إبقاء سيطرتها على قطاع غزة.

ورفض الاحمد الكشف عن الخطوات التي قصدها عباس ولكنه قال للاذاعة الرسمية “نأمل أن لا نضطر لإتخاذ مواقف قد تزيد الأمور تعقيدا”. وينتظر وصول وفد رفيع من حركة فتح خلال ايام الى غزة للبحث مع حماس في إنهاء الانقسام. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الاحمد “نريد أن يتوافق الجميع على تنفيذ ما توافقنا عليه من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تبسط سيطرتها الكاملة على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية وفق القانون وتمارس إنهاء الإنقسام وتعيد توحيد المؤسسات بشكل موضوعي وقانوني ينهي الإنقسام”.

وكان الرئيس عباس قال في كلمة أمام لقاء للسفراء الفلسطينيين في الدول العربية عقد في البحرين “هذه الأيام نحن في وضع خطير جدا وصعب جدا ويحتاج إلى خطوات حاسمة ونحن بصدد أن نأخذ هذه الخطوات الحاسمة لأنه بعد أن نحتمل 10 سنوات لنقدم كل الدعم لأهلنا، وهذا حقهم علينا، ثم نفاجأ بهذه الخطوة غير المسبوقة ولذلك فإننا سنأخذ خطوات غير مسبوقة بشأن موضوع الإنقسام في الأيام القليلة القادمة”. واشار الى انه يقصد بذلك اعلان حماس تشكيل لجنة ادارية لإدارة قطاع غزة.

وكانت الحركة قد أعلنت أنها شكلت لجنة من أجل ضبط العمل الإداري في القطاعات المختلفة وتحسين خدمة المواطن في غزة، مبينةً أنه حال تحملت حكومة الوفاق مسؤولياتها في غزة وتسلمت الوزارات والقطاعات المختلفة وقامت بكل مهامها فلن تكون هناك حاجة لبقاء اللجنة”.

وفي تطور جديد رفض الناطق باسم حماس، فوزي برهوم “تهديدات رئيس السلطة محمود عباس لغزة” ووصفها بأنها “دليل تأكيد على مسؤوليته المباشرة عن صناعة الأزمات لأهلنا في غزة والتضييق عليهم”. وأشار برهوم في بيان ظهر الخميس “إن هذه الأزمات مفتعلة وبقرار سياسي وليس لها علاقة بالوضع المالي والاقتصادي؛ تهدف إلى تعزيز الانقسام وتطبيق خطته المتقاطعة مع خطة الاحتلال لعزل غزة وفصلها عن الوطن وضرب عوامل صمود وثبات شعبنا ومقاومته الباسلة كمنحة وعطاء للاحتلال الإسرائيلي قبيل لقائه مع الرئيس ترمب في واشنطن تمهيداً لفرض مشاريع استسلام جديدة من شأنها تصفية القضية الفلسطينية”. –