محلل سياسي أوروبي: خشية من تحول هنغاريا لدولة استبدادية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تسود مخاوف حقيقية في الأوساط السياسية وغير الحكومية الأوروبية من آثار تحول هنغاريا (المجر) إلى دولة استبدادية في ظل العديد من التصرفات والقوانين التي يفرضها رئيس الوزراء هناك فيكتور أوربان.

وتتقاسم مؤسسات الاتحاد الأوروبي هذا الرأي مع مختلف دوائر صنع القرار في العواصم الأوروبية، فالجميع ينظر بقلق للقوانين التي مررها أوربان مؤخراً خاصة ما يتعلق باحتجاز المهاجرين والزام المنظمات غير الحكومية بالتصريح عن مصادر تمويلها القادمة من الخارج، هذا بالإضافة إلى حملة دعائية بين المواطنين تدعو “للتخلص” من سيطرة بروكسل.

وحول هذا الأمر يرى المحلل السياسي جان ميشيل دو واليه، من جامعة بروكسل الحرة والمتخصص في شؤون أوروبا الشرقية أن هنغاريا قد بدأت فعلاً بالتحول إلى دولة استبدادية. ولكن أشار في تصريحات له اليوم لوسائل إعلام محلية، أن الكلام عن ديكتاتورية هنغارية لا زال مبالغاً فيه حالياً.

وأوضح دو واليه أنه لا توجد معارضة قوية في هنغاريا لإجراءات أوروبا، فـ”المعارضة ضعيفة ومنقسمة، كما أن تجربتها في الحكم قد قادت البلاد إلى الإفلاس الاقتصادي، وهذا ما ساعد فيكتور أوربان، في رفع مستوى شعبيته”، على حد قوله.

وقلل المحلل السياسي من ” مفاعيل” التهديدات الأوروبية لهنغاريا باتخاذ تدابير مشددة في حال استمر أوربان على نهجه، حيث أن “المفوضية لا تملك الكثير من الأدوات من أجل الضغط على السلطات في هنغاريا، ولكن ما يمكن فعله هو إقصاء حزب أوربان من تجمع الديمقراطيين المسيحيين في البرلمان الأوروبي”، حسب تقديره.