موغيريني تزور روسيا ضمن جولة دولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقوم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بزيارة لروسيا ضمن جولة دولية جديدة لها تشمل أيضا الصين والهند في الفترة الواقعة ما بين 18 و24 نيسان/ابريل الجاري.

وتعتبر زيارة موغيريني لروسيا، هي الأولى لها منذ توليها مهام منصبها كممثلة عليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، “حيث ستبحث المسؤولة الأوروبية بشكل أساسي الوضع في سورية، والملف الليبي وعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك إيران وأوكرانيا”، حسب البيان الصادر عن مكتبها بهذا الشأن.

وستلتقي موغيريني خلال الزيارة مع العديد من المسؤولين الروس، خاصة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وتأتي هذه الزيارة على خلفية تدهور غير مسبوق في العلاقات الغربية – الروسية، ووسط خلاف حاد بين مختلف الدول الأوروبية بشأن طريقة التعامل المستقبلي مع روسيا.

وكانت الدول الأعضاء في مجموعة السبع الكبار قد فشلت قبل أيام، خلال اجتماع وزراء خارجيتها في إيطاليا، في “الضغط” على موسكو لدفعها لمراجعة موقفها من الرئيس السوري بشار الأسد.

أما التحركات السياسية والاقتصادية التي ستقوم بها المسؤولة الأوروبية في كل من الهند والصين، فهي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتأتي هذه اللقاءات من أجل التحضير للقمة الـ 19 للاتحاد الأوروبي والصين المقررة في بروكسل، وكذلك القمة الـ14 بين الهند والاتحاد، المرتقبة لاحقاً هذا العام في نيودلهي.