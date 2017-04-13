سورية: بدء عملية إخلاء متبادلة لمدن وبلدات بين النظام والمعارضة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بدأت عملية إخلاء مدن وبلدات في ريف دمشق الغربي مقابل إخلاء بلدات في ريف إدلب شمال سورية، ودخلت حافلات إلى مدينة الزبداني وبلدة مضايا في ريف دمشق ليوم (الخميس) تمهيداً لنقل مئات المقاتلين وآلاف السكان إلى شمال سورية، فيما دخلت حافلات أخرى إلى بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب الشمالي تمهيداً لنقل سكان ومقاتلين ينتمون لميليشات موالية للنظام إلى مناطق سيطرة النظام.

ووفق شهود عيان، يشرف الهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة على العملية، فيما تضمن روسيا عملية التبديل، وبدأت العملية بساعات النهار على أن تنتهي على دفعات قد تستمر أكثر من شهر.

ووفق مصادر مطلعة، سيتم نقل أهالي كفريا ولفوعة إلى مدينة حلب بشكل مبدئي، قبل إعادة توطينهم في منطقة أخرى، يُعتقد على نطاق واسع أن وجهتهم النهائية ستكون مدينة حمص وسط سورية ومدينة داريا في ريف دمشق.

وتنص الاتفاقية على إخلاء ثمانية آلاف شخص من كفري والفوعة في إدلب كدفعة أولى، مقاتل إخلاء الزبداني ومضايا، كذلك إخلاء نحو ثمانية آلاف آخرين من البلدتين المواليتين مقابل إخراج مقاتلي المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية من مخيم اليرموك والحجر الأسود وبيت سحم جنوب العاصمة دمشق، على أن يسيطر كل طرف على البلدات التي أخلي منها سكانها ومقاتليها.

ووفق المصادر، فقد سجّل مقاتلو تحرير الشام أسمائهم وأسماء عائلاتهم في مخيم اليرموك، لخروجهم ضمن قوائم وفق طلب النظام، بناء اتفاق ُبرم بين حركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام من جهة، وحزب الله للبناني وقادة عسكريين إيرانيين من جهة ثانية، ورعاية قياديين في تنظيمات فلسطينية.

ويتبع هذ الإخلاء إخلاء آخر لمقاتلي تنظيم الدولة (داعش) من كامل جنوب دمشق، وفق تفاهمات مع النظام، على أن يبقى الجنوب الدمشقي تحت سيطرة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها (فتح) بالتنسيق مع النظام، بما يسمح بعودة مؤسسات النظام الأمنية والإدارية إلى داخل المخيم وبقية المناطق الجنوبية.

وتُحاصر قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها مخيم اليرموك والزبداني وبلودان منذ نحو أربع سنوات، فيما تُحاصر المعارضة السورية المسلحة كفريا والفوعة منذ نفس الفترة تقريباً.