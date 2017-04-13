السيسي يزور بابا الاقباط: عازمون على التصدي والقضاء على الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح المصري خلال زيارته الخميس لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على “عزم الدولة على الاستمرار في التصدي للإرهاب والقضاء عليه”.

وقدم السيسي خلال الزيارة “العزاء في شهداء مصر من المواطنين الذين سقطوا ضحايا للحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم الأحد الماضي”. حسبما افاد المتحدث الرئاسي علاء يوسف

وأضاف يوسف ان “الرئيس أعرب خلال لقائه بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن خالص تعازيه في مصاب مصر الأليم من ضحايا الحادثين،كما أعرب عن خالص مواساته لأسر الضحايا والمصابين مؤكداً أنهم سيلقون كامل الاهتمام والرعاية من الدولة”.

كما أبدى “ثقته في وعى الشعب المصرى بكافة طوائفه وإدراكه لحقيقة ودوافع من يدعمون الإرهاب الغاشم لبث الفرقة بين أبناء الوطن ومحاولة تقويض جهود البناء والتنمية واستعادة الأمن والاستقرار”، وفق البيان الرئاسي

ومن جانبه، “أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن شكره لحرص الرئيس على زيارة الكاتدرائية”، مؤكداً، وفق البيان، على أن “الارهاب لن ينجح في شق صف المصريين والنيل من وحدتهم واستقرارهم، وأن والوحدة والمحبة بين أبناء الوطن هى السبيل الوحيد الذي يكفل سلامة مصر والقضاء على الإرهاب”.