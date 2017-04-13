إيطاليا تكثف الاجراءات الأمنية مع قدوم عيد الفصح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الداخلية الايطالية تكثيف الإجراءات الأمنية والمراقبة في المناطق الحساسة والأماكن التي تشهد تدفقا للمسافرين والسياح، كالموانئ والمطارات ومحطات السكك الحديدية خلال عيد الفصح والاحتفالات ذات الصلة.

جاء ذلك في بيان صدر في أعقاب اجتماع للجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الارهاب، ترأسه وزير الداخلية ماركو مينيتي وحضره رؤساء الشرطة الوطنية ومدراء أجهزة الاستخبارات.

وركز الاجتماع على “الانشطة الاستثنائية للمراقبة، وأيضا في ضوء قدوم احتفالات عيد الفصح (الأحد القادم) وكل المراسم ذات الصلة بأسبوع الآلام”. وفي هذا الصدد، تم “لفت انتباه قادة قوات الأمن لأجل ضمان أقصى قدر من الفعالية لآليات الوقاية والتحكم الميدانية”.