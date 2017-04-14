تقرير اقتصادي: معدلات البطالة في ايطاليا الأسوأ أوروبيا بعد اليونان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهر تقرير للمعهد الوطني للإحصاء بأن بيانات العام الماضي تفيد بأن ستة فقط تقريبا من أصل عشرة أشخاص إيطاليين، تتراح أعمارهم بين 20-64 عاما، لديهم وظيفة عمل، مما يجعل البلاد الأسواء في معدلات البطالة على مستوى الاتحاد الأوروبي باستثناء اليونان.

ونوه التقرير، الذي حمل عنوان (نحن إيطاليا) وصدر الجمعة بعدم التوازن الشاسع بين الجنسين في مجال سوق العمل، مشيرا الى أن ضمن الـ61.6 في المائة من السكان الذين لديهم وظائف، 71.7 في المائة منهم من الرجل بين لا تتجاوز نسبة النساء الـ51.6 في المائة.

كما أبرز تقرير المعهد الوطني للإحصاء (إيستات) الفجوى الكبيرة بين الشمال (الغني) والجنوب (الأقل نموا) في إيطاليا، حيث ترتفع نسبة العاملين في الأول الى 69.4 في المائة وتتراجع في الأخير الى معدل 47 في المائة.