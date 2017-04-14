جينتيلوني: الحكومة لم تدخر جهدا للتوصل لخطة عمل مشتركة بين إدارة أليتاليا وموظفيها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني الجمعة أن حكومة بلاده بذلت “مجهودا لا هوادة فيه في الأشهر الأخيرة” للتوصل لإتفاق بين مجلس ادارة أليتاليا للطيران ونقابة العاملين فيها لإنعاش الشركة المتعثرة ماليا

ونوه جينتيلوني خلال مؤتمر صحفي “اليتاليا هي شركة خاصة ولكن الحكومة لم تدخر جهدا لمحاولة التوصل إلى خطة عمل مشتركة نأمل تأكيدها في الاستفتاء”، في إشارة الى اتفاقية بين إدارة الناقل الجوي ونقابة العاملين ستعرض على موظفي الشركة للتصويت عليها.

وتشمل الاتفاقية مجموعة من التدابير لحلول وسط بشأن تقليص تكاليف التشغيل والعمالة ، ومن أهمها خفض عدد الموظفين الذين تود الشركة الاستغناء عنهم من 1338 الى 980 موظف.

وكانت أليتاليا، التي تمتلك شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني للامارات العربية المتحدة، على 49 في المائة من أسهمها ، قد أعلنت في وقت سابق عن خطة عمل استراتيجية تعود بموجبها للربحية بنهاية عام 2019