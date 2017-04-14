الشرطة الإسرائيلية: مقتل سائحة بريطانية في عملية طعن بالقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت الشرطة الإسرائيلية إن سائحة بريطانية توفيت متأثرة بجروحها بعد طعنها من قبل فلسطيني في مدينة القدس اليوم الجمعة.

وقالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري في تصريح صحفي “إن طالبة جامعية بريطانية الأصل، نحو أواسط العشرينيات من عمرها، توفيت متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها بعد تعرضها لعملية طعن في القدس”.

وأضافت إن “منفذ العملية مقدسي من سكان حي رأس العامود، عمره 57 عاما”.

وتابعت السمري إن “الفلسطيني استل سكينا بينما كان يغادر القطار الخفيف وطعن الشابة قبل أن يتم اعتقاله من قبل شرطي ومواطن إسرائيلي كانا يستقلان القطار دون إطلاق النار عليه”.

واوضحت وسائل إعلام إسرائيلية إن الفلسطيني يعاني من مشاكل نفسية.