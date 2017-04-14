أكاديمي بلجيكي: استفتاء تركيا يحقق مصلحة أردوغان في فرض هيمنته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر الأكاديمي والباحث البلجيكي مازيار كوجانيان، أن هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من الاستفتاء المقرر يوم 16 الجاري ينحصر فقط في إضفاء صبغة قانونية على النظام الرئاسي الذي نجح في فرضه بالبلاد.

وكانت الحكومة التركية قد دعت إلى استفتاء عام على مقترح لتوسيع صلاحيات أرودغان وإجراء تعديلات دستورية تعزز أسس النظام الرئاسية على حساب النظام البرلماني المعمول به في البلاد منذ عقود.

ويريد الرئيس التركي، حسب كوجانيان، الباحث والمتخصص في الشؤون التركية في جامعة بروكسل الحرة، التخلص من انتقادات المعارضة له بانتهاك الدستور، والحصول على الاقرار الشعبي لوضع إطار قانوني دستوري يحصر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين يديه.

وأوضح الباحث البلجيكي، من أصول تركية، أن هذا الاستفتاء يتمحور في الواقع حول شخصية أردوغان، فالمعارضة تنتقد الرجل، بينما يعد حزبه، العدالة والتنمية، بالاستمرار، تحت رئاسته، في تحسين حياة الناس وتعزيز الاستقرار.

ووصف، في تصريحات له اليوم، بـ”البسيطة” الطريقة التي يتبعها أردوغان وحزبه، فـ”هم ببساطة يقولون للشعب إذا ما أردتم الاستمرار في العيش بحالة رفاه واستقرار، فعليكم التصويت بنعم، وهذا أمر يساهم في استقطاب الجموع وبالتالي تدعيم سلطات الرئيس”، حسب كلامه.

وأكد مازيار كوجانيان، أن الأتراك الذي ينحدرون من منطقة الأناضول ومحيط البحر الأسود، بشكل خاص، وهم من لهم أقارب في أوروبا، يصوتون لصالح أردوغان، فهم يعتبرونه نموذجاً، بوصفه رجلاً متديناً، محافظاً، نجح في تأمين الازدهار السياسي لبلاده.

ويرى كوجانيان، وهو ليس الوحيد في هذا التوجه، أن أردوغان يعتمد في حملته الانتخابية، على كلمة واحدة هي “الاستقرار”، وهذه كلمة تأخذ كل معانيها بعد محاولة الانقلاب في تموز/يوليو الماضي.

ومضى قائلاً “لكن مشروع الاستفتاء يعود إلى أبعد من ذلك، حيث كان تم الحديث عنه قبل سنوات من قبل الرئيس نفسه عندما كان يقدم نفسه على أنه مصطفى كمال أتاتورك الجديد”.

وختم كوجانيان كلامه بالقول أن قادة حزب العدالة والتنمية، حزب أردوغان، يتطلع إلى عام 2023، أي في ذكرى مضي قرن على تأسيس الجمهورية التركية العلمانية، مؤكداً أن هذا التاريخ بنظرهم هو ولادة تركيا الجديدة التي يردونها محافظة ومتدينة.