حكومة الائتلاف السوري المعارض المؤقتة تؤكد “مسؤولية النظام” عن كيميائي خان شيخون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس الحكومة السورية المؤقتة، الذراع التنفيذي للائتلاف الوطني المعارض، جواد أبو حطب، إلى أن نتائج الفحوصات التي أجرتها “المؤسسات المستقلة” أظهرت “وجود مادة السارين في مكان وقوع الهجوم الكيميائي بمدينة خان شيخون” في الرابع من الشهر الجاري، مشدداً على “مسؤولية نظام الأسد بالوقوف وراء تلك الهجمات”.

ويأتي ذلك في وقت جدد فيه وزراء خارجية روسيا وسورية وإيران المطالبة بـ”تحقيق موضوعي شامل” تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشان الحادث.

وأوضح أبو حطب، حسبما نقلت عنه الدائرة الإعلامية للإئتلاف أن” الحكومة المؤقتة شكلت لجنة لمتابعة شؤون المصابين يرأسها وزير الصحة محمد فراس الجندي ومدير الصحة في إدلب”، لافتاً إلى أن “طواقم الحكومة سهلت دخول المنظمات ووسائل الإعلام إلى مدينة خان شيخون للتأكد من وقوع الهجوم الكيماوي”.

وأشار رئيس حكومة المعارضة إلى أن “سكان المدينة يؤكدون أن القصف جاء عبر الطيران الحربي لطيران نظام الأسد”، مبينا أن “هناك حالات بين المصابين ما تزال تحت العناية المشددة نتيجة استنشاق كمية كبيرة من غاز السارين”.