مارين لوبان غاضبة من البابا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان أن “الكنيسة تتدخل في كل شيء، ما عدا الأشياء التي تقع في اختصاصاتها”.

وقالت زعيمة (الجبهة الوطنية) في مقابلة مع صحيفة فرنسية، تناقلتها وسائل إعلام إيطالية الجمعة “أنا كاثوليكية للغاية”، ولكن في ذات الوقت “غاضبة من الكنيسة، على وجه الخصوص، كلام البابا فرنسيس بشأن استقبال المهاجرين”.

ولكن لوبان، في معرض ردها على سؤال فيما إذا كانت على استعداد لدعوة البابا لزيارة فرنسا بحال فوزها في الانتخابات الرئاسية، أكدت على أنها ستفعل ذلك “بكل سرور”.

وقالت أنه “بالطبع، ليس غريبا على البابا أن يوجه نداء لأعمال الخير واستقبال الآخر، ولكن الغريب أن يطالب الدول بألا تضع شروطا لاستقبال هجرة جماعية ضخمة. أعتقد أن ذلك يعتبر تدخلا في قضية سياسية، فهو أيضا رئيس دولة”، في إشارة الى دولة الفاتيكان.