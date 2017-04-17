حذر أوروبي تجاه نتيجة الاستفتاء في تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سلط المسؤولون في المؤسسات الأوروبية الضوء على ضرورة التحقق من الادعاءات بوجود مخالفات شابت الاستفتاء الذي جرى في تركيا أمس وأظهر موافقة الشعب التركي على إجراء تعديلات دستورية توسع من صلاحيات الرئيس.

واتصف البيان المشترك الصادر عن كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والممثلة العليا للأن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، والمفوض الأوروبي المكلف شؤون الجوار يوهانس هان، بالحذر الشديد، حيث قالوا ” ننتظر تقارير منظمة الأمن والتعاون الأوروبية وبعثة المراقبة بشأن المخالفات المزعومة”

وأوضح المسؤولون الثلاثة أن نتائج الاستفتاء وخاصة تطبيقه العملي سيُقيمان في بروكسل في ضوء التزامات تركيا بوصفها عضواً مرشحاً للانضمام للاتحاد وكذلك عضواً في مجلس أوروبا.

وشجع موقعو البيان السلطات التركية على الرد على مخاوف مجلس أوروبا خاصة فيما يتعلق بحالة الطوارئ والآثار البعيدة المترتبة على التعديلات الدستورية.

هذا وكانت نتائج الاستفتاء قد أظهرت موافقة الأتراك بأغلبية ضئيلة على توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، والانتقال إلى نظام رئاسي، بعد عقود من العمل بالنظام البرلماني.