مجموعات برلمانية أوروبية تبدي “القلق” تجاه نتائج الاستفتاء التركي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت العديد من المجموعات البرلمانية الأوروبية عن “القلق العميق” بعد ظهور نتائج الاستفتاء في تركيا يوم أمس.

وكانت نتائج الاستفتاء قد أظهرت أن أغلبية ضئيلة من الشعب التركي تؤيد التعديلات الدستورية التي توسع من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغأن، وتقيم نظاماً رئاسياً في البلاد يختلف عن النظام البرلماني المعمول به حالياً.

وفي هذا الإطار، أكدت مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي أن نتائج الاستفتاء تشكل “ضربة مدمرة للديمقراطية”، مشيرة إلى أن حملة الترويج للاستفتاء جرت في “أجواء من الخوف والترهيب”.

وعبر أعضاء مجموعة الخضر عن خشيتهم من أن يحول الرئيس أردوغان تركيا إلى “دولة استبداية”، واعتبروا أنه “يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط على تركيا من أجل وقف حملة القمع ضد الصحافة والمعارضة”، حسب كلامهم.

ووصفت المجموعة بـ”غير الممكن” المضي قدماً في التعاون بين بروكسل وأنقرة، ما لم تقدم السلطات التركية تنازلات وتظهر أنها “مستعدة للعودة إلى طريق الديمقراطية”.

واعتبر رئيس المجموعة فيليب لا مبرت (بلجيكا)، أن على أوروبا توضيح موقفها وإعلان التزامها بدعم الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان، ما يفترض، برأيه، استمرار الحوار مع تركيا.

أما مجموعة المحافظين، فقد رأت أن نتائج الاستفتاء لا تنفي حقيقة واقعة وهي أن تركيا لا تزال عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وشريكاً أساسياً للاتحاد في مواجهة التحديات المشتركة مثل ملف الهجرة ومحاربة الإرهاب وبسط الاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد أعضاء المجموعة على أهمية احترام نتائج الاستفتاء التي عبرت عن “إرادة الشعب التركي” في إجراء تعديلات على دستور بلاده.

وناشد رئيس المجموعة سيد كمال (بريطانيا)، مؤسسات الاتحاد الأوروبي التعبير عن موقفها الداعم للأتراك الذين يطالبون بمزيد من الديمقراطية، وقال “يجب أن نكون صادقين مع الرئيس أردوغان، وأن نعبر له عن قلقنا من توجهاته”.