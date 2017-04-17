أكثر من 1300 سجين فلسطيني بإسرائيل في إضراب مفتوح عن الطعام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-بدأ أكثر من 1300 سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام بهدف تحقيق مطالب لهم، وسط تضامن شعبي فلسطيني واسع.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، في بيان إن “أكثر من 1300 أسير في مختلف سجون الاحتلال يخوضون الاضراب الجماعي ضد سياسة الإهمال الطبي والانتهاكات والاعتقال الإداري والمحاكم الجائرة ومنع الزيارات”.

وشمل الإضراب سجون عسقلان، ونفحة، وريمون، وهداريم، وجلبوع، وبئر السبع وسط توقعات بإنضمام المزيد من الأسرى والسجون لهذا الأضراب الأول من نوعه منذ سنوات.

ويتزامن الإضراب مع يوم الأسير الفلسطيني، الذي يحل اليوم، حيث تشير هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى وجود “أكثر من 6500 أسير في السجون الإسرائيلية”. ويقود عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الأسير مروان البرغوثي الإضراب.

وقال البرغوثي في رسالة من سجنه “يأتي الاضراب للتصدي لسياسات الاحتلال الغاشمة المستمرة والمتصاعدة من اعتقال تعسفي وطويل المدى واختطاف وتعذيب وتنكيل واجراءات تعسفية وعقابية ضد الاسرى ومعاناتهم من الاهمال الطبي وانتهاك حقوقهم وحقوق ذويهم بالزيارة والتواصل الانساني”. وأضاف “إننا إذ نؤكد بقرارنا على خوض هذه المعركة مهما كانت التضحيات والعذابات والآلام، فإننا على ثقة ان أسرى فلسطين الذين يتشرفون بالإنتماء لهذا الشعب وقادرون على الصمود والثبات والإنتصار وإنجاز حقوقهم التي تكفلها المواثيق الدولية والقانون والاتفاقيات”.

ومن جهته قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات “ستبذل القيادة الفلسطينية الجهود الحثيثة لحمل المجتمع الدولي على ممارسة أقصى أشكال الضط على سلطات الاحتلال لاحترام حقوق الاسرى التي تكفلها المواثيق الدولية، والتعجيل بالافراج عنهم خدمة لقضية السلام”.

وتشهد الأراضي الفلسطينية الكثير من الفعاليات التضامنية مع الأسرى في إضرابهم.