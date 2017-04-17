الرئيس السابق للبرلمان الاوروبي: أردوغان ليس تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى الرئيس السابق للبرلمان الاوروبي ومرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الانتخابات السياسية الألمانية، مارتن شولتز أن “الفارق الضيق” في نتيجة الاستفتاء التركي بالانتقال الى النظام الرئاسي “تدل على شيء واحد: أردوغان ليس تركيا”.

وقال شولتز، الذي سينافس المستشارة الألمانية الحالية، أنجيلا ميركل في انتخابات أيلول/سبتمبر القادم، في تغريدة “الالتزام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ينبغي أن يستمر”.

ووفق وكالة أنباء الاناضول الحكومية التركية، فقد وافق 51.4 في المائة من اجمالي الناخبين غلى التعديلات التي تقضي بالانتقال من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي في تركيا.

ويعتبر صوت الاتراك المتواجدين في دول أوروبية كألمانيا وهولندا والنمسا وبلجيكا، كان حاسما في تمرير التعديلات الدستورية التي توسع من صلاحيات الرئيس، حيث صوت 60 في المائة منهم (باستثناء الاتراك المقيمين في سويسرا) لصالح هذه التعديلات.