ايطاليا تدعو لاشراك المعارضة التركية في مسار تطبيق الاصلاحات الدستورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في أول تعليق رسمي على نتائج الاستفتاء التركي على التعديلات الدستورية، أعلنت الحكومة الايطالية على لسان وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو أنه “تماشيا مع عضوية تركيا في مجلس أوروبا، نأمل في تهدئة التوترات الداخلية وكذلك اشراك المعارضة في مسار تطبيق الاصلاحات”.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية في تصريح صحفي “أخذنا علما بنتائج الاستفتاء وننتظر التقييم النهائي لمراقبي بعثة مكنب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان لمنظمة الامن والتعاون الأوروبية (OSCE-ODIHR)”.

ولقد نال مؤيدو التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نسبة تتخطى الـ51 في المائة بقليل، في وقت تحدثت فيه أحزاب معارضة عن “خروقات” واكبت التصويت وطالبت بالغاء الاستفتاء.