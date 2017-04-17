وزير خارجية بلجيكا: يتعين فصل النقاش حول ازدواجية الجنسية عن نتائج الاستفتاء التركي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، إلى الهدوء عند مناقشة موضوع ازدواجية الجنسية، مشيراً إلى ضرورة فصل هذا الأمر عن نتائج أي انتخابات أو متغيرات سياسية معينة.

ويأتي تصريح ريندرز، الذي أدلى به اليوم لوسائل اعلام محلية، تعليقاً على دعوة أحد نواب البرلمان الفيدرالي لمنع ازدواجية الجنسية، خاصة بعد أن صوت غالبية المواطنين البلجيكيين من أصول تركية بـ”نعم” للتعديلات الدستورية التي توسع من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووصف ريندرز بـ”الأوسع” النقاش حول مسألة منع ازدواجية الجنسية، مشدداً على عدم إمكانية إطلاقه كرد فعل على قرار اتخذته جالية معينة، وقال “علينا التفكير ملياً بالمسألة، إذ أن هناك الكثير من البلجيكيين الذين يحملون جنسية بلد آخر”.

وأشار رئيس الدبلوماسية البلجيكية إلى أنه لم يفاجأ بالتصويت الإيجابي الكثيف لأتراك بلجيكا لصالح التعديلات الدستورية، ملمحاً إلى علم السلطات هنا بأن الكثير من هؤلاء يؤيدون الرئيس أردوغان وحزبه.

وعلق ريندرز، على نتائج الاستفتاء بالإشارة إلى أن بلاده، وكذلك باقي دول الاتحاد الأوروبي، تنتظر من الرئيس أردوغان، صاحب الصلاحيات الموسعة، أن “يحترم مبادئ وقواعد مجلس أوروبا”، الذي تنتمي إليه بلاده.