تضامن فلسطينيي مع اضراب الأسرى وعباس يحث العالم على التدخل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-خرج الاف الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الشوارع للتضامن مع مئات الأسرى الذين بداؤا اليوم إضرابا مفتوحا عن الطعام.

واشتبك عشرات الفلسطينيين مع القوات الإسرائيلية في أحد مداخل مدينة بيت لحم حيث رشق الشبان القوات الإسرائيلية بالحجارة لترد بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

كما وقعت اشتباكات مشابهة بالقرب من مدينة رام الله وسط استمرار المسيرات والاحتجاجات في داخل المدن الفلسطينية وخاصة بالقرب من مقار اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقد أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن رفع حالة الإستعداد في صفوف طواقمها.

ومن جهتها فقد أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أن عدد السجناء الأمنيين المضربين عن الطعام يبلغ 1100 مشيرة إلى انها بدأت باتخاذ اجراءات انضباطية بحق هؤلاء المضربين كما قامت بنقل عدد منهم إلى العزل الانفرادي.

واعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد اردان إنه اوعز بعدم التفاوض مع المعتقلين المضربين عن الطعام.

وبدوره فقد جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس تأكيده على”استمرار الجهود لضمان الإفراج عن الأسرى، ووقف معاناتهم، باعتبارهم القضية المركزية الحاضرة بشكل دائم للشعب الفلسطيني وقيادته”.

ودعا عباس” المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين الذين بدأوا اليوم، إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي”.

وحذر الرئيس الفلسطيني “من تفاقم الأوضاع، في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية ورفضها الاستجابة للمطالب الإنسانية العادلة للأسرى، وفقا لما نصت عليه الاتفاقات والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة”.