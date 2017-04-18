إسرائيل تنقل مروان البرغوثي للعزل الإنفرادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية القيادي الفلسطيني وعصو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مروان البرغوثي إلى العزل الإنفرادي في سجن الجلمة بعد نشر مقالة في صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية عرض فيها الموقف من إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام الذي بدأ أمس.

وقال محامي البرغوثي المحامي الياس صباغ لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “تم نقل القائد مروان البرغوثي إلى العزل الإنفرادي في سجن الجلمة عقابا له ونحن نتابع الأمر”.

وكان أكثر من ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بداؤا أمس إضرابا مفتوحا عن الطعام من أجل تحقيق العديد من المطالب لتحسين أوضاعهم حيث يقود البرغوثي الإضراب.

وتشهد الأراضي الفلسطينية العديد من المسيرات والإعتصامات تضامنا مع الأسرى في إضرابهم.

وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت البرغوثي في العام 2002 بعد إتهامه بقيادة الإنتفاضة الثانية وحكمت عليه في العام 2004 بالسجن 5 مؤبدات واربعين عاما.

ويحظى البرغوثي بشعبية واسعة في صفوف الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.