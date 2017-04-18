ألفانو: انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ليس مطروحا واعادتها العمل بعقوبة الاعدام ستبعدها أكثر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية الايطالي، أنجيلينو ألفانو إلى أن دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي “ليس مطروحا على الطاولة” في الوقت الراهن، ونوه في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا الايطالية) بأنه “على أي حال، فإن أي قرارات مستقبلية بشأن إمكانية إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا من شأنها أن تبعدها أكثر” من أوروبا

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد لوح بإستفتاء لإعادة العمل بعقوبة الاعدام في بلاده وذلك إثر موافقة أغلبية تركية ضئيلة على إصلاحات دستورية لتغيير نظام الحكم من النظام البرلماني إلى الرئاسي

وفي معرض رده على سؤال فيما إذا كان ما يجري الان في تركيا قد يحدث صعوبات في حلف شمال الأطلسي، قال ألفانو “أن التواجد في الحلف يعزز أنظمة التعاون متعددة الأبعاد، فهناك درجات تعاون في مجال الأمن العسكري ومكافحة الارهاب وفي قضايا ذات اهتمام مشترك، ولكن هذا لا يعني الانضمام الى الاتحاد الاوروبي أو انعدام القلق بشأن ما أعلنته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”، في إشارة الى تقرير لبعثة مراقبي المنظمة تحدث عن عدم إستيفاء استفتاء الاحد في تركيا للمعايير الدولية.