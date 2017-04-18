مصدر كاثوليكي: بطريرك القسطنطينية والبابا فرنسيس يشاركان في مؤتمر الأزهر للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أفاد مصدر كاثوليكي مصري بأن “غبطة بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس الأول سوف يشارك وقداسة البابا فرنسيس في مؤتمر السلام الذي يعقده الازهر” في القاهرة أواخر الشهر الجاري

وكان الفاتيكان قد اكدم عزم البابا زيارة القاهرة، المعلنة في يومي 28 و29 من شهر نيسان/أبريل الجاري، رغم التفجيرات التي وقعت يوم أحد السعف في مصر وطالت كنسيتين في طنطا والاسكندرية، مخلفة أكثر من 40 قتيلا.

وأوضح المصدر الكاثوليكي المصري في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء انه “من المرتقب ان يشارك كلاهما في مؤتمر السلام الذي يعقده الازهر ليصدروا بيانا مشتركا ضد العنف والإرهاب”، على حد قوله

وكان البطريرك المسكوني للقسطنطينية قد كشف في وقت سابق لصحيفة ايطالية عن امكانية لقائه بابا الفاتيكان في مصر، حيث قال “لقد التقيت البابا في ست مناسبات، وشاركت في مراسم تنصيبه في آذار/مارس من عام 2013 . لقد دعتني أنا أيضا جامعة الازهر لزيارة القاهرة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري وربما تكون هذه مناسبة للقائه مجددا”.

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