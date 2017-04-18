المفوضية الأوروبية توقع مع إيران اتفاقا بمجال السلامة النووية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية أنها وقعت مؤخراً مع السلطات الإيرانية اتفاقاً هو الأول من نوعه في مجال السلامة والأمان النوويين.

وأوضحت المفوضية على لسان المتحدث باسمها ماغاريتس شيناس، أن هذا الاتفاق الذي تبلغ قيمته 2,5 مليون يورو يأتي إطار الاتفاق النووي الموقع بين الأطراف الدولية وايران، و”يهدف الاتفاق إلى مساعدة السلطات الإيرانية على تنظيم العمل في مجال الطاقة النووية واحترام معايير السلامة”، حسب كلامه.

كما سيساهم هذا الاتفاق في تقديم مساعدة أوروبية للسلطات الإيرانية من أجل المضي على طريق الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات النووية الدولية.

ويعد هذا الاتفاق هو الأول من نوعه ويأتي في إطار سلسلة اتفاقيات ستوقع في المستقبل وخصص لها مبلغ 5 مليون يورو.

هذا والمنتظر أن يتم توقيع اتفاق بخصوص إجراء اختبار للسلامة في محطة بوشهر النووية خلال الأسابيع القليلة القادمة

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