الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لإجراء تحقيقات في “مخالفات” شابت الاستفتاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب مسؤولو الاتحاد الأوروبي السلطات التركية بإطلاق تحقيقات شفافة لكشف ملابسات مزاعم التلاعب والمخالفات التي شابت الاستفتاء على تعديل الدستور يوم الأحد الماضي.

وكان المسؤولون الأوروبيون، ومن بينهم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قد تواصلوا مع بعثة مراقبة الاستفتاء التابعة لمجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية،حيث أعلنوا أنهم “أخذوا علما بمحتوى التقارير التي أشارت إلى وجود مخالفات واضحة”، وفق كلامهم.

ودعا مسؤولو الاتحاد، حسبما جاء في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم، كافة الأطراف في تركيا إلى ضبط النفس والتصرف بهدوء.

ولكن ماغاريتس شيناس أعاد إطلاق النداء الأوروبي الموجه لتركيا حول ضرورة البحث عن تفاهمات وطنية بشأن الخطوات اللازمة لمتابعة نتائج الاستفتاء، ملمحاً، إلى أن الأغلبية الضئيلة التي أسفرت عنها النتائج تفترض هذا الأمر.

وصوت الأتراك يوم الأحد الماضي لصالح تعديلات دستورية تعزز من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وتنقل البلاد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، ما أثار المخاوف والشكوك في دوائر صنع القرار في أوروبا، نظراً لحساسية وتعقيد العلاقات بين بروكسل وأنقرة.

وبالرغم من الظلال الثقيلة التي تلقي بها نتائج الاستفتاء على العلاقات الأوروبية – التركية، تتوخى بروكسل الحذر الشديد وتحاول الإيحاء بأن أطر العلاقات الثنائية ستبقى كما هي، إلا في حال أعادت أنقرة العمل بعقوبة الإعدام.

وفي هذا الإطار، أشار شيناس إلى أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام يبعث برسالة لأوروبا مفادها أن الأتراك يديرون ظهرهم للتكتل الموحد. وقال “أكرر ما جاء على لسان رئيس الجهاز المفوضية جان كلود يونكر، من دعوة لتركيا بالاقتراب أكثر من أوروبا وعدم الابتعاد”.

وسبق لمسؤولي الاتحاد أن أعلنوا مراراً وتكراراً أن عقوبة الإعدام تعتبر خطاً أحمر بالنسبة لهم، وأن تطبيقها يضع حداً نهائياً لأي آفاق أوروبية لتركيا.

وتطرق المتحدث إلى مسألة إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول لأوروبا، بموجب اتفاق إدارة الهجرة واللجوء في 18 آذار/مارس 2016، مؤكداً أن المفوضية لا تزال تساعد السلطات التركية على العمل من أجل تذليل العقبات الإدارية والقانونية وتلبية الشروط المتبقية لتحويل هذا الأمر إلى واقع.

وتقول المفوضية أنه لا زال على تركيا تنفيذ 7 شروط من أصل 72 تتضمنها وثيقة الاتفاق على إعفاء مواطني أي دولة ما من تأشيرات الدخول لأوروبا.

أما بشأن المساعدات المالية الممنوحة لتركيا لتحفيز تبنيها للمعايير الأوروبية، تمهيداً لانضمامها المحتمل للاتحاد، بدا المتحدث هنا أكثر حذراً، و لم يعط أي تفاصيل عن مصير هذه الأموال في ظل التطورات الحالية.

واكتفى بالتأكيد على أن عملية منح المساعدات تترافق بشروط صارمة ومحددة تأخذ عدة معايير بعين الاعتبار منها إعلاء شأن القيم الأوروبية في البلد المرشح للانضمام واحترام مصلحة دافع الضرائب الأوروبي.